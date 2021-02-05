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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hüner Coşkuner'in son isteği yürekleri sızlattı! Ablası gözyaşları içinde anlattı Hüner Coşkuner'in son isteği yürekleri sızlattı! Ablası gözyaşları içinde anlattı
Usta sanatçı Hüner Coşkuner, bir süredir mücadele ettiği kemik iliği kanseri hastalığına yenik düştü. Dün sabah saatlerinde yoğun bakıma alınan Coşkuner, saat 22.00 civarında hayata veda etti. Sanatçının ölümü sevenlerini yasa boğarken son isteği yürekleri sızlattı.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 10:13
Dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Hüner Coşkuner ölümü ile sevenlerini yasa boğdu. Vefatının ardından konuşan Hüner Coşkuner'in ablası sözleri ile yürekleri sızlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden biri olarak bilinen Hüner Coşkuner dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
57 yaşındaki Hüner Coşkuner gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bir süredir savaştığı kemik iliği kanseri nedeni ile yoğun bakıma alındığı günün akşamında saat 22.00 civarında vefat etti.
Hüner Coşkuner, Nisan 2020'den beri multiple miyelom (kemik iliği kanseri) ile mücadele ediyordu. Miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı.
Hastane başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil'in yaptığı basın açıklamasında; "Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denilmişti. Ancak saat 22.30 civarında gelen açıklama ile Hüner Coşkuner'in vefat ettiği bildirildi.