Hüner Coşkuner'in son isteği yürekleri sızlattı! Ablası gözyaşları içinde anlattı

Hüner Coşkuner, Nisan 2020'den beri multiple miyelom (kemik iliği kanseri) ile mücadele ediyordu. Miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı.