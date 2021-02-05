Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Ümit Demir ve Züleyha arasına girdi! Şimdi ne olacak?

ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINA ÜMİT GİRDİ! ŞİMDİ NE OLACAK?

Züleyha, her ne kadar Demir ile artık sadece kağıt üzerinde evli olduklarını söylese ve bundan memnun görünse de, Demir'in her yemeğe gelmeyişinde gözlerinden geçen hüznü Sevda yakaladı.

Üstelik Ümit, bahçedeki su borusunu kırarak Demir'in yanına gelmesini sağladı ve geceyi birlikte geçirdiler. Züleyha ise kendine bile itiraf edemese de gece boyu cam kenarında Demir'in yolunu gözledi.