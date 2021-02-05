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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Ümit Demir ve Züleyha arasına girdi! Şimdi ne olacak? Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Ümit Demir ve Züleyha arasına girdi! Şimdi ne olacak?
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan 82. bölümüyle reytingleri altüst etti. Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 12:11
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %11,90 izlenme oranı ve %24,84 izlenme payı, AB'de %8,82 izlenme oranı ve %20,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,83 izlenme oranı ve %22,42 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 82.bölümünde #Tükeneceğiz etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR FİKRET'İN DEMİR'E KARŞI DÜŞMANLIĞI NELERE MAL OLACAK?
Fikret'le birlikte yemek yiyen Fekeli, yeğeninin bir sır sakladığını anlayarak üzerine gitti. Adnan Yaman'ın mezarını kıranın Fikret olduğundan şüphelenen Fekeli, Fikret'in ağzını aradı ve bunu neden yaptığını sordu ancak tatmin edici bir cevap alamadı. Fikret en sonunda içkili olduğunu, Yılmaz'a ve amcasına yapılanlar yüzünden o anlık öfkeyle mezarı kırdığını söyledi. Demir'in, Yılmaz ve Züleyha'ya yaşattıklarını içine sindiremediğini, bu kadar kolay bir şekilde sıyrılmasını kabullenemediğini Fekeli'ye söylerken, Fekeli'nin son sözü, bedellerin ödendiği ve geçmiş defterlerin kapandığı oldu.
ZÜLEYHA VE DEMİR'İN ARASINA ÜMİT GİRDİ! ŞİMDİ NE OLACAK?
Züleyha, her ne kadar Demir ile artık sadece kağıt üzerinde evli olduklarını söylese ve bundan memnun görünse de, Demir'in her yemeğe gelmeyişinde gözlerinden geçen hüznü Sevda yakaladı.
Üstelik Ümit, bahçedeki su borusunu kırarak Demir'in yanına gelmesini sağladı ve geceyi birlikte geçirdiler. Züleyha ise kendine bile itiraf edemese de gece boyu cam kenarında Demir'in yolunu gözledi.
DEMİR, MEKTUBUN SAHİBİNİ BULACAĞINA YEMİN ETTİ!
Züleyha, babasının bir oğlu daha olduğunu söyleyen mektubu gösterince, Demir okudukları karşısında şoke oldu. Demir'in mektubu okuduğunu gören Fikret ise keyiflendi. Demir, babasına bu iftirayı atan kişiyi bulacağına yemin ederken, Adnan Yaman'ın mezarını kıranla mektubu yazanın aynı kişi olduğuna emin oldu.
MÜJGAN VE BEHİCE YİNE FEKELİ'Yİ KARŞILARINA ALDI
Fekeli tarafından işçilerin geçici olarak konakladığı eve yerleştirilen Behice, Müjgan'ı arayıp ateş püskürdü. Müjgan da, Yılmaz'ın Gülten ve Çetin'e hediye ettiği. Küçük konağa gitti ve evi boşaltmalarını istedi.