25 Temmuz 2024, Perşembe
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...
Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan sosyetik güzelin iki çocuğu bulunuyor. Anneannesine benzerliğiyle dikkat çeken Alkoçlar, imaj değiştirdi. Son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın yeni imajı...
Giriş: 25.07.2024 12:26 Güncelleme: 25.07.2024 12:26
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