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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan sosyetik güzelin iki çocuğu bulunuyor. Anneannesine benzerliğiyle dikkat çeken Alkoçlar, imaj değiştirdi. Son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın yeni imajı...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 12:26 Güncelleme: 25.07.2024 12:26
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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar, 2021 Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine girmişti.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...

Düğünlerinden sonra hızla anne-baba olma sevincini yaşayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın Cem ve Ada isminde iki evladı oldu.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...

İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, doğum gününün ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...

Saçlarını kısacık kestiren sosyetik güzelin yeni imajı çok beğenilirken, Alkoçlar'ın son halini görenler aynı aynı yorumu yaptı.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’ın son hali çok beğenildi! Resmen anneannesine benzemiş...

"ANNEANNESİNİN KOPYASI"

Aslışah Alkoçlar'ın yeni görüntüsüne sosyal medyada; ''Anneannesinin kopyası', 'Hülya Koçyiğit'in gençliği' yorumları yapıldı.