Hülya Koçyiğit: "Kadınlarımızın ulaştığı nokta memnuniyet verici"

Kişinin ait olduğu kültürünü tanımadan, benimsemeden, sevmeden ya da sahip çıkmadan başka kültürlerle tanışınca onların etkisi altında kaldığını ve onların taklidi haline gelebileceğini ifade eden Koçyiğit, "Teknoloji önemli, hayatımızın içinde ama onu nasıl kullandığımız çok daha önemli. Biz onu bugün nasıl kullanıyoruz? Dürüst olmak gerekirse teknolojiyi adeta içimizde hissettiğimiz öfkemizi, kavgamızı, komplekslerimizi, toplum içinde dışa vurmaktan çekindiğimiz ne kadar duygumuz varsa bunları sosyal medya aracılığı ile adeta kusuyoruz.

Son yıllarda sosyal medya üzerinden insanlarımızın ahlaken de fikren de dejenere olmaya yüz tuttuğunu görüyorum, buna üzülüyorum. Halbuki teknoloji hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırıyor." diye konuştu.