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Hülya Koçyiğit: "Kadınlarımızın ulaştığı nokta memnuniyet verici"
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakarya'ya geldi. Türkiye'de kadınların ulaştığı noktanın gerek eğitim, gerek iş hayatında düne nazaran mukayese edilmeyecek kadar ileri ve memnuniyet verici olduğunu söyleyen Koçyiğit, bunda sinemanın da çok rolünün bulunduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:33
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