Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur son haliyle sosyal medyayı salladı. Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...