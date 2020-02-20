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Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Affetme seminerleri sonrası açıklama yapan Çağla Şıkel, "Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Artık herhangi bir aşk yaşayamam" demişti. Şıkel'in açıklaması sonrası konuyu köşesinde ele alan Ertuğrul Özkök, Çağla Şıkel'e kitap önerisinde bulunmuş ve yazdığı yazıyla herkesi şok etti. Sosyal medya hesabından Ertuğrul Özkök'e yanıt veren Şıkel ahlak dersi verdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:51
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Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

Çağla Şıkel'den yazar Ertuğrul Özkök'e sert tepki! Affetme seminerlerine katılan ünlü manken Çağla Şıkel "Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Artık herhangi bir aşk yaşayamam" demişti.

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Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

Bu açıklamayı köşesine taşıyan Ertuğrul Özkök de "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sorup şöyle devam etmişti:

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Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

"Demek, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Öyleyse ona bir kitap tavsiye ederim."

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Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

Bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından Özkök'e cevap veren Şıkel adeta ahlak dersi verdi.

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Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

İşte Çağla Şıkel'in o sözleri:

"Müsaadenizle ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabın adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."