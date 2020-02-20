Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!

İşte Çağla Şıkel'in o sözleri:

"Müsaadenizle ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabın adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."