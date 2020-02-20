BİZE ULAŞIN
Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'e ahlak dersi!
Geçtiğimiz günlerde katıldığı Affetme seminerleri sonrası açıklama yapan Çağla Şıkel, "Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Artık herhangi bir aşk yaşayamam" demişti. Şıkel'in açıklaması sonrası konuyu köşesinde ele alan Ertuğrul Özkök, Çağla Şıkel'e kitap önerisinde bulunmuş ve yazdığı yazıyla herkesi şok etti. Sosyal medya hesabından Ertuğrul Özkök'e yanıt veren Şıkel ahlak dersi verdi.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:51
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5