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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu

Karantina günlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, normalleşme sürecinin ardından kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte tatile çıktı. Tatil fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu ile paylaşımı gündeme oturdu. Çocukluğundan beri kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun estetik ile yaşadığı değişim şoke etti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 13:28
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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu

Karantina sürecinin ardından Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar'la tatile çıkan Hülya Avşar, tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu

Çocukluğundan beri kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun estetik ile yaşadığı değişim şoke etti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi…

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu

Hilal Altınbilek

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu

Hilal Altınbilek

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Bambaşka biri oldu

Fahriye Evcen