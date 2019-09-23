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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Magazin dünyasında yaptığı her hareket ile olay yaratan Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hülya Avşar 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan ilk eşi…

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:57
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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Hülya Avşar çalkantılı aşk hayatı, evi, eski eşleri ve sevgilileriyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Yıllar önce Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi kim? İşte Hülya Avşar ve diğer ünlü isimlerin eski eşleri...

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Seda Sayan-Sinan Engin

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu
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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan