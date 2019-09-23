Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti

Sibel Can'ın kızı olan Melisa Ural'ın son görüntüsü olay yarattı. Sibel Can Hakan Ural çiftinin 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Gözlerden uzak büyütülen Melisa Ural, son zamanlarda herkesin merakını uyandırdı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı. İşte Melisa Ural'ın yok artık dedirten yeni hali...