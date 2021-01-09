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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu! İhanet haberleri sorulunca... Hülya Avşar’ı kaçıran Coşkun Sabah sorusu! İhanet haberleri sorulunca...
Nişantaşı'nda görüntülenen Hülya Avşar, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Dijital platformlar sayesinde sektörün genişlediğini ve Z kuşağının kendilerini tanıdığında bahseden Avşar, muhabirlerin Coşkun Sabah sorusu sonrası hızla uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:11
Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını belirten Hülya Avşar, "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor o çok önemli. Ben bayağı yatay geçiş yaptım bu işe" dedi.
Avşar, "Dijital platformlar bence çok iyi oldu. Sinema filmleri ve diziler, aynı tip hikayelerle gidiyordu. Şimdi bütün oyuncular kendilerine iş buldular, eskiden iş bulmak zordu."
"Beni dijitalin bu kısmı çok sevindiriyor. Özellikle bizim dönemin insanları eskisinden çok daha iyi değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.
"OTOBİYOGRAFİ BU"
Sinema salonlarında iki bin 487 kişi tarafından izlenen otobiyografik filmi 'Selfi'nin bazı TV kanallarınca 'Açık görüntüler var' şeklinde değerlendirildiğini söyleyen 57 yaşındaki oyuncu, bu duruma tepki gösterdi.