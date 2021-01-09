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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ciddi bir adım daha attı. Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin sosyal medyada hesaplarından yayınladıkları nişan fotoğrafları beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:36
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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Geçtiğimiz nisan ayından beri aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, evlilik yolunda ciddi bir adım daha attı.

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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Kısa bir süre önce evlilik kararı alan çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Sosyetik güzel, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan'la da objektif karşısına geçti.

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Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, baldızını mutlu gününde yalnız bırakmadı.