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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ciddi bir adım daha attı. Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin sosyal medyada hesaplarından yayınladıkları nişan fotoğrafları beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:36
Geçtiğimiz nisan ayından beri aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, evlilik yolunda ciddi bir adım daha attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa bir süre önce evlilik kararı alan çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyetik güzel, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan'la da objektif karşısına geçti.
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