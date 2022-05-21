Adı Sevgi’nin Esma’sı Sıla Korkmaz’ın hastalığı hayatını değiştirdi! “Korku dolu an beni şu anki halime getirdi”

Ama o güne dek birbirimizin elinden tutmamız gerek. Birbirimize borçluyuz gibi geliyor bana. Ben okuyabildim. Şimdi bakınca büyük bir şans olduğunu fark ediyorum. Yüksek lisans mezunu okumuş genç bir kadın olarak azınlık olduğumun farkındayım. Bugün Sıla olarak, bir çocuğun bile hayallerini gerçekleştirmesine umut olmak en büyük hedefim. Okuyabilmek şans değil, normalimiz olsun."