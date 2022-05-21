21 Mayıs 2022, Cumartesi
Adı Sevgi'nin Esma'sı Sıla Korkmaz'ın hastalığı hayatını değiştirdi! “Korku dolu an beni şu anki halime getirdi”
Adı Sevgi'de canlandırdığı Esma karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Korkmaz, hayatını değiştiren olayı anlattı. 19 yaşında geçirdiği operasyon ile bambaşka biri olduğunu anlatan güzel oyuncu, "Hayatımda ilk kez 'demek ki her an ölebilirmişim' diye düşündüm. O günden beri hiçbir şeyi ertelemiyorum" dedi. İşte genç oyuncu Sıla Korkmaz'ın Sabah'a yaptığı samimi açıklamaları...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:14
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