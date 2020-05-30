Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

İbrahim Tatlıses'in Harbiye'de yıllar önce verdiği konser, geçtiğimiz hafta ekranlarda yayınlandı. Konserle birlikte İbrahim Tatlıses sosyal medyanın gündemine otururken sanatçı dostlarından Tatlıses'le ilgili paylaşımlar geldi. Hülya Avşar ise usta sanatçıyı telefonla arayarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Tatlıses ve Avşar'ın konuşmasında gözyaşları sel oldu.