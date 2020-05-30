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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

İbrahim Tatlıses'in Harbiye'de yıllar önce verdiği konser, geçtiğimiz hafta ekranlarda yayınlandı. Konserle birlikte İbrahim Tatlıses sosyal medyanın gündemine otururken sanatçı dostlarından Tatlıses'le ilgili paylaşımlar geldi. Hülya Avşar ise usta sanatçıyı telefonla arayarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Tatlıses ve Avşar'ın konuşmasında gözyaşları sel oldu.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 11:22
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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

İbrahim Tatlıses'in Harbiye konseri, geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu.

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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

Muhteşem konserin ardından İbrahim Tatlıses sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı dostları da yaptıkları paylaşımlarla İmparator'u duygulandırdı.

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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

İbrahim Tatlıses'in her fırsatta 'benim için çok özel' dediği Hülya Avşar, usta sanatçıyı telefonla aradı.

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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

2. Sayfa'nın haberine göre; Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi. Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu.

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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan telefon!

Tanışıklıkları 40 yıl öncesine dayanan İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar sayısız filmde birlikte kamera karşısına geçtiler.
İlişkileri yılan hikayesine dönen ikiliden Tatlıses, Hülya Avşar için bir de şarkı yazdı... İki usta isim Yeşilçam'ın unutulmaz çiftleri arasına isimlerini yazdırdı.