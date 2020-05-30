Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, koronavirüs günlerinde yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak Kerim Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu, bu kez gönlünü Baran Tınaz'a kaptırdı. İkili aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımla ilan etti. İşte Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz...