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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, koronavirüs günlerinde yeni bir aşka yelken açtı. Son olarak Kerim Sabancı ile aşk yaşayan Deren Talu, bu kez gönlünü Baran Tınaz'a kaptırdı. İkili aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımla ilan etti. İşte Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 10:44
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda Kerim Sabancı ile aşk yaşayan ancak uzak mesafe yüzünden ayrılan Deren Talu, yeni aşkını sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı! Sosyal medyadan duyurdu

Güzelliğiyle adından söz ettiren ve Baran Tınaz ile ilişkisiyle güneme oturan Deren Talu'nun boyu merak konusu oldu. İşte Deren Talu ve birçok ünlü ismin boyu...