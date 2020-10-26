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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’ndan Azur kararı! İstanbul ve Barselona arasında… Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’ndan Azur kararı! İstanbul ve Barselona arasında…
2016 yılında Barselona'da nikah masasına oturan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Barselona ve İstanbul arasında yaşamaya karar verdi. Azur'un eğitimi için Barselona'dan villa alan çift, müzik çalışmalarına devam edebilmek için eve stüdyo yaptırdı.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 12:06
2016 yılında Barselona'da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya'da olacak.
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Hürriyet'in haberine göre, geçen yıl Barselona'nın sahil kasabası Costa Brava'dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.
Ozan Çolakoğlu'nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya'daki yeni yuvalarına yerleşti.
Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan'ın eğitimi için bu kararı almış.
Zorlu Center'daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul'a gelecek.