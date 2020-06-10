Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor

Sanatçı, "Aslında bizim hikayemiz biraz enteresan. Zehra iki sene önce hedefini koymuştu, mimarlık okuduğu için... Hep burada çalışmak istemişti, çünkü gerçekten baktığın zaman muhteşem bir hayat var burada, başarı var. Zehra'ya dedim ki, o kadar zor ki öğrenciyken böyle bir yerde staj yapıyor olmak. Sonra ben Erol Bey'i aradım, sağ olsunlar beni kırmadılar. Hem okuyup hem de stajını yapıyor. Böyle bir yerde eğitim alıyor. Kendilerine rakip yetiştiriyorlar."

