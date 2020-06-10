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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor
Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra'nın staj yaptığı Etiler'deki mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Keyfi bir hayli yerinde olan Avşar, Riva'da bulunan 62 milyon liralık arazisi üzerine çiftlik yaptırdığını açıkladı. Çiftlik evinin yapımında Zehra'nın da çalıştığını belirten Avşar, "Benim hayalim oydu, başladık işte yavaş yavaş yapacağız." dedi.
Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:05
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