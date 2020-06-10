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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor

Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra'nın staj yaptığı Etiler'deki mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Keyfi bir hayli yerinde olan Avşar, Riva'da bulunan 62 milyon liralık arazisi üzerine çiftlik yaptırdığını açıkladı. Çiftlik evinin yapımında Zehra'nın da çalıştığını belirten Avşar, "Benim hayalim oydu, başladık işte yavaş yavaş yapacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:05
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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Hülya Avşar, önceki gün Etiler'de bir mimarlık ofisinden çıkarken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen Avşar Kızı, gazetecilerle sohbet etti.

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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor

Geçtiğimiz günlerde 56 yaşındaki Hülya Avşar'ın, kızı Zehra Çilingiroğlu'na ofis tutmak için harekete geçtiği öğrenilmişti.

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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor

Sanatçı, "Aslında bizim hikayemiz biraz enteresan. Zehra iki sene önce hedefini koymuştu, mimarlık okuduğu için... Hep burada çalışmak istemişti, çünkü gerçekten baktığın zaman muhteşem bir hayat var burada, başarı var. Zehra'ya dedim ki, o kadar zor ki öğrenciyken böyle bir yerde staj yapıyor olmak. Sonra ben Erol Bey'i aradım, sağ olsunlar beni kırmadılar. Hem okuyup hem de stajını yapıyor. Böyle bir yerde eğitim alıyor. Kendilerine rakip yetiştiriyorlar."

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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor

Riva'daki arazisinden bahseden Avşar, "Riva'da çiftlik evi gibi bir şey düşünüyoruz. Benim hayalim oydu, başladık işte yavaş yavaş yapacağız. Çiftlik evinde tenis kortu da olacak. Sonrası Allah Kerim... Peynir ve yumurta için hayvanlar olabilir. İnek sağmayı denerim. Zehra'yla beraber yapıyorlar. Zehra henüz eğitiliyor ama her projede o şekilde eğitilecek" diye konuştu.

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Hülya Avşar’dan 62 milyon liralık yatırım! Hayallerini gerçekleştiriyor

Gazetecilerin, "Sizin için daha anlamlı bir ev olacak herhalde" yorumuna ise sanatçı, "Kesinlikle. Çok gurur verici. Böyle hedefe doğru yürümek ne kadar güzel bir şey. Kızımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. "Riva'da Tarkan'la komşu oluyorsunuz" yorumuna Avşar, "Tarkan, Riva'da mı? Vazgeçtim, ne yapsak?" diyerek, kahkaha attı.