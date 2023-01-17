Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Cezayir Türk karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Ekranın en sevilen isimlerinden olan karizmatik oyuncunun kardeşini görenler gözlerine inanamadı. İki kardeşin benzerliği pes dedirtti. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi...