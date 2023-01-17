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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Cezayir Türk karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca özel hayatıyla gündem oldu. Ekranın en sevilen isimlerinden olan karizmatik oyuncunun kardeşini görenler gözlerine inanamadı. İki kardeşin benzerliği pes dedirtti. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 16:00
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

Ekranın en sevilen isimlerinden olan usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

İki kardeşin benzerliği pes dedirtti. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın kardeşi...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası

BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kardeşini gören şaştı kaldı! Resmen kopyası