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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam kızları Zehra'nın doğum günü için bir araya geldi. Aile arasında verdikleri bir yemekle kızlarının yeni yaşını kutlayan ikiliden evlilik sinyali verdi. Muhabirlerin sorduğu evlilik sorusuna yazı işaret ederek cevap veren Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan makas aldığı anlar ise kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 09:27
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