Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Bu laf üzerine araya giren Kaya Çilingiroğlu da "Belki projede ben de olurum, bekleyin" diyerek evlilik dedikodularını alevlendirdi. Bu arada sık sık giyim tarzıyla eleştirilen Hülya Avşar, "Ben zaten benim; yani çok fazla şık giyinmeme gerek yok" yorumu yaptı.

