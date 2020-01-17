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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam kızları Zehra'nın doğum günü için bir araya geldi. Aile arasında verdikleri bir yemekle kızlarının yeni yaşını kutlayan ikiliden evlilik sinyali verdi. Muhabirlerin sorduğu evlilik sorusuna yazı işaret ederek cevap veren Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan makas aldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 09:27
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam kızları Zehra'nın yaş günü için bir araya geldi.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Avşar Kızı, Etiler Da Mario isimli mekanda aile arasında düzenlenen yemek çıkışında yine şovunu yaptı.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Son zamanlarda Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği konuşulan ve bununla ilgili esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar'a gazeteciler "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" diye sordu.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Avşar Kızı, bu soru karşısında meşhur kahkahasını atarken yanındaki arkadaşı "Evlilik için yazı bekleyin" diyerek bombayı patlattı.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik sinyali!

Bu laf üzerine araya giren Kaya Çilingiroğlu da "Belki projede ben de olurum, bekleyin" diyerek evlilik dedikodularını alevlendirdi. Bu arada sık sık giyim tarzıyla eleştirilen Hülya Avşar, "Ben zaten benim; yani çok fazla şık giyinmeme gerek yok" yorumu yaptı.