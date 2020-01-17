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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile milyonların dikkatini çeken Engin Altan Düzyatan, özel hayatı ile de merak konusu olmaya devam ediyor. Kendisi ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran ünlü çift, bu kez çocuklarının fotoğraflarıyla adlarından söz ettirdi. Son dizisi tutmayan ve Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve çocukları...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 04:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 04:12
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

Sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıla dikkat çekti.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

Son dizisi tutmayan Engin Altan Düzyatan sosyal medyadaki birçok hayranı tarafından Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile anılmaya devam ediyor. İşte milyonların özel hayatını merak ettiği Engin Altan Düzyatan'ın çocukları ile olan fotoğrafları.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

Ünlü çiftin çocuklarıyla verdikleri pozlar sonrasında birçok yıldızın çocukları merak konusu oldu.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

İşte ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

Engin Altan Düzyatan ve neslişah Alkoçlar çiftinin çocukları.