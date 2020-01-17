Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları medyayı salladı

Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansı ile milyonların dikkatini çeken Engin Altan Düzyatan, özel hayatı ile de merak konusu olmaya devam ediyor. Kendisi ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran ünlü çift, bu kez çocuklarının fotoğraflarıyla adlarından söz ettirdi. Son dizisi tutmayan ve Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarıyla olan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve çocukları...