Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…

TOP BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

FOX TV ve Dual Yapım şirketine dava açan Ilıcalı, programın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Fox ise talebin reddini istedi. Mahkeme; iki programın benzerliğinin tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

