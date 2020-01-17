Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…
Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı Fox TV'ye dava açmıştı. Acun Ilıcalı; Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp 'Zuhal Topal'la Sofrada' adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istemişti. Acun Ilıcalı'nın talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ilıcalı çıkan haberler ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın o açıklaması...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 11:11Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:12