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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…

Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı Fox TV'ye dava açmıştı. Acun Ilıcalı; Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp 'Zuhal Topal'la Sofrada' adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istemişti. Acun Ilıcalı'nın talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ilıcalı çıkan haberler ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 11:12
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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…

Acun Ilıcalı, FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.

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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı Fox TV arasında yeni gelişme! Ilıcalı; Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp Sofrada adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istedi.

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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasını talep etmişti…

TOP BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

FOX TV ve Dual Yapım şirketine dava açan Ilıcalı, programın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Fox ise talebin reddini istedi. Mahkeme; iki programın benzerliğinin tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasın�� talep etmişti…

DAVA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR

Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan ünlü televizyoncu "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. Dava süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.