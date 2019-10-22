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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son halini görenleri çok şaşırttı. Zehra Çilingiroğlu, yeni haliyle arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesine damga vurmuştu. Güzelliği ile tüm gözleri üzerine çeken 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun yeni hali estetik yaptırdı iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu. Zehra Çilingiroğlu estetik iddialarına yanıt verdi. Annesi Hülya Avşar gibi attığı her adım ile adından sıkça bahsettiren Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı. İşte büyük değişimin nedeni...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 06:47
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