Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Türkiye 10 ili vuran deprem felaketiyle sarsılırken 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Pelin Akil, sosyal medya hesabından gece saat 04:25'te fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, aklına afet bölgesinde zor durumda olan depremzedeler geldiği için uyuyamadığını söyledi.