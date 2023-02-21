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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Türkiye 10 ili vuran deprem felaketiyle sarsılırken 20 Şubat saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güzel oyuncusu Pelin Akil, sosyal medya hesabından gece saat 04:25'te fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, aklına afet bölgesinde zor durumda olan depremzedeler geldiği için uyuyamadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.02.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 15:43
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Türkiye 10 ili vuran deprem felaketi tüm ülkenin yüreğini yakarken 20 Şubat akşamı Hatay'da altı kişinin hayatını kaybettiği 6.4 ve5.8 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Pelin Akil bölgede büyük paniğe neden olan depremler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Depremzedelerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan oyuncu, saat 04:25'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

"YALNIZ OLMADIĞIMI BİLİYORUM"

Bu saatte aniden uyanıp, sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak, sıcak yatağından utanmak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Pelin Akil’den deprem paylaşımı: Yalnız olmadığımı biliyorum

Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum.