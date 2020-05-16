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Haberler Galeri Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysak kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. İşte Deniz Baysal'ın eşi...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 17:58
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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Baysal'ın özel hayatı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. İşte Deniz Baysal'ın eşi…

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN