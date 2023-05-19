Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

Güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturmaya karar veren çift düğün hazırlıkları sırasında bebek müjdesi almıştı. Kısa süre öce dünyaevine giren çift, ilk kez anne baba olma sevinci yaşadı. Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın, oğullarına verdiği isim belli oldu.