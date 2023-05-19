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Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

Güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Nikah masasına oturmaya karar veren çift düğün hazırlıkları sırasında bebek müjdesi almıştı. Kısa süre öce dünyaevine giren çift, ilk kez anne baba olma sevinci yaşadı. Funda Eryiğit ve Berkun Oya'nın, oğullarına verdiği isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.05.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 16:31
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Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

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Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlanmıştı.

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Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya yakın zamanda nikah masasına oturmuştu.

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Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

38 yaşındaki başarılı oyuncu Funda Eryiğit, anne oldu.

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Funda Eryiğit’nın oğlu dünyaya geldi! Bakın hangi ismi verdi

İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.