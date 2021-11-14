Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

Oktay Kaynarca, "Çok güzel ve muhteşem bir tören oldu, içeride çok güzel bir hava vardı. Türk dünyası olunca zaten her şey çok güzelleşiyor, sanat ile olsa da Türk Dünyasının bir araya getirmek çok güzel bir fikir. 100 milyonlarca Türkün bir araya gelip muhteşem bir şey yaratabileceği beni çok heyecanlandırıyor, umarım daha güzel işlerde bir araya geliriz" dedi.