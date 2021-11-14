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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?
EDHO bitti mi? EDHO devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek? Başrolünde ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın Hızı Reis karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 7. yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri son açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki; EDHO devam edecek mi? EDHO bitti mi? EDHO ne zaman devam edecek?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:18Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 10:18