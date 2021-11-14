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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

EDHO bitti mi? EDHO devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek? Başrolünde ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın Hızı Reis karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 7. yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri son açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki; EDHO devam edecek mi? EDHO bitti mi? EDHO ne zaman devam edecek?

Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 10:18
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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

EDHO bitti mi? EDHO devam edecek mi? ATV'de 6 sezon boyunca ekranlarda izlenme rekorları kıran EDHO ne zaman devam edecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Dizinin 7. yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hızır Reis karakterine hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan yeni açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Türk Dünyası'nın Oscar'ı 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali', görkemli ödül töreniyle sona erdi. Düzenlenen törende ödül veren taraf olan Oktay Kaynarca, keyifli halleri ile dikkat çekti.

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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

Oktay Kaynarca, "Çok güzel ve muhteşem bir tören oldu, içeride çok güzel bir hava vardı. Türk dünyası olunca zaten her şey çok güzelleşiyor, sanat ile olsa da Türk Dünyasının bir araya getirmek çok güzel bir fikir. 100 milyonlarca Türkün bir araya gelip muhteşem bir şey yaratabileceği beni çok heyecanlandırıyor, umarım daha güzel işlerde bir araya geliriz" dedi.

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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

Rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yayından kalkması hakkındaki sorulara yanıt veren Kaynarca, "Arkadaşlar bana sormayın, gerçekten benim cevap verme yetkim ve bilgim yok. Bunun cevabını ben veremem, şu anda çekim yok, çekilmeyeceği ve devam etmeyeceği bilgisine sahibiz. Yayın probleminde oyuncular veya çalışanlarla alakalı bir durum yok" dedi.

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Hızır Reis açıkladı! EDHO bitti mi, devam edecek mi? EDHO ne zaman devam edecek?

VEDA ETTİ

Geçtiğimiz hafta 200'üncü bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.