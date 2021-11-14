14 Kasım 2021, Pazar
“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?
Hakan Ural son durumu! Hakan Ural hastalığı nedir? Hakan Ural iyileşti mi? Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Koronavirüs tedavisi gören ve sağlık durumunun ne olduğu merak edilen "Neler Oluyor Hayatta" sunucusu Hakan Ural'ın durumu ağırlaşmıştı. Hakan Ural öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural sevenlerini korkutmuştu.
Giriş Tarihi: 14.11.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 14:01
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