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Haberler Galeri “Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

Hakan Ural son durumu! Hakan Ural hastalığı nedir? Hakan Ural iyileşti mi? Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Koronavirüs tedavisi gören ve sağlık durumunun ne olduğu merak edilen "Neler Oluyor Hayatta" sunucusu Hakan Ural'ın durumu ağırlaşmıştı. Hakan Ural öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural sevenlerini korkutmuştu.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 14:01
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“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

Hakan Ural son durumu nedir? Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi? Son günlerin sosyal medyada en çok gündemde olan konusu, ünlü sunucu Hakan Ural'ın sağlık durumu oldu. Hakan Ural öldü mü sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyordu. Ural birkaç haftadır Kanal D'nin Neler Oluyor Hayatta isimli programında yer almıyordu. Ünlü sunucu ve oyuncunun koronavirüs olduğu açıklanmıştı.

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“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

HAKAN URAL SON DURUMU NASIL?

Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada sunucu Hakan Ural'ın corona virüsüne yakalandığı duyurulmuştu.

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“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

Açıklamada şu ifadelere yerildi:

"Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir. Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir."

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“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında tarif edilemeyen virüslerle mücadele ettiğini belirten Ural, sosyal medya hesabından şunları paylaşmıştı:

"Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiçbir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar."

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“Herkes hakkını helal etsin!” Hakan Ural son durumu açıklaması! Hakan Ural hastalığı nedir, iyileşti mi?

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Taburcu olduktan sonra evinde çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, şunları yazdı: "Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor.