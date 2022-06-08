Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir lüks otel, geçen hafta ihtişamlı bir Hint düğününe ev sahipliği yaptı. Amerika'nın popüler kalp cerrahlarından Hint asıllı Dr. Amit Vinu Patel'in kızı, 4 gün 4 gece boyunca devam eden bir törenle dünya evine girdi. Hindistan'ın en zengin ailelerinden Patel Ailesi, özel uçaklarla Amerika ve Hindistan'dan 300 misafir getirtti. Hazırlıkları günlerce devam eden düğünde Hint şeflerin hazırladığı yöresel yemekler ikram edildi.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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