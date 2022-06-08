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Haberler Galeri Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir lüks otel, geçen hafta ihtişamlı bir Hint düğününe ev sahipliği yaptı. Amerika'nın popüler kalp cerrahlarından Hint asıllı Dr. Amit Vinu Patel'in kızı, 4 gün 4 gece boyunca devam eden bir törenle dünya evine girdi. Hindistan'ın en zengin ailelerinden Patel Ailesi, özel uçaklarla Amerika ve Hindistan'dan 300 misafir getirtti. Hazırlıkları günlerce devam eden düğünde Hint şeflerin hazırladığı yöresel yemekler ikram edildi.

Giriş Tarihi: 08.06.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 10:22
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Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

Hint Amit Vinu Patel, kızı için Bodrum'da görkemli bir düğün yaptı. 300 konuk, özel jetle Türkiye'ye geldi. 4 gün 4 gece boyunca düğünün yemeklerini Hint şefler hazırladı. Tören yeri, limon bahçesine çevrildi.

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Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

LÜKS OTELDE GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Amerika'nın önde gelen kalp cerrahlarından biri olan ve New York'ta yaşayan Hint asıllı Dr. Amit Vinu Patel'in kızı Anisha Patel, Bodrum'un lüks otellerinden birindeki görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

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Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

4 GÜN 4 GECE EĞLENCE

Hindistan'ın en varlıklı aileleri arasında gösterilen Patel Ailesi'nin kızları Anisha'nın 4 gün 4 gece süren eşsiz düğününe katılan davetlilere, her güne ayrı özel konseptlerle görsel bir şölen sunuldu.

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Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

300 KONUK

Amerika ve Hindistan'ın önde gelen ailelerinin ve jet sosyetesinin katıldığı düğün için 300 konuk Türkiye'ye getirildi.

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Hint milyoner Bodrum’da kızına masalı yaşattı! 4 gün 4 gece süren düğün ihtişamıyla göz kamaştırdı

ÖZEL JETLE BODRUM'A GİTTİLER

Özel jetleri ve hizmetlileriyle düğüne katılan misafirlerin bir kısmı ise New York, Avrupa ve farklı bölgelerden tarifeli ve özel uçaklarla Bodrum'a ulaştı.