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Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!
Hazım Körmükçü'den olaylı şekilde boşanan ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir programa bağlanmış ve yaşadığı zor günleri anlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamadığını ve kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirten Özdemir, Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçlamıştı. Hazım Körmükçü'nün aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demesinin ardından Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:50
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