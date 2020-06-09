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Haberler Galeri Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!

Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!

Hazım Körmükçü'den olaylı şekilde boşanan ve bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir programa bağlanmış ve yaşadığı zor günleri anlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamadığını ve kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirten Özdemir, Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle suçlamıştı. Hazım Körmükçü'nün aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demesinin ardından Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:50
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Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap! GALERİ DEVAM EDİYOR

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaşadı sıkıntıları 2. Sayfa programında anlatmıştı. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'yü 2 çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçlamıştı. Hazım Körmükçü, aylardır çalışmadığını belirterek "Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım" demişti. Hilal Özdemir bir yazılı açıklama yaparak eski eşi Hazım Körmükçü'ye sosyal medyadan cevap verdi.

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Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!

İşte Hilal Özdemir'in o açıklaması;

Öncelikle medyada benimle ilgili iki TV kanalında yapılan röportaj sonucunda bana inanıp güvenen, gerek maddi katkıda bulunan, gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken maalesef çocuklarımın babası bir TV kanalında yaptığı röportajda söylediği asılsız beyanlarıyla beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı ve incitti.

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Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!

Hazım Körmükçü'nün tarafıma isnat ettiği hususlarla ilgili söz hakkımın doğması nedeniyle açıklama yapmak gereği duydum.

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Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!

1) 14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederim bana "Kızım kazanırken para biriktir" demiş, ben de "Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım" şeklinde cevap vermişim.

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Hilal Özdemir’den Hazım Körmükçü’nün ‘şoförlük yapacaktım’ sözlerine sert cevap!

Bu çamur at izi kalsın anlayışı ile yaptığı, son derece çirkin, aşağılayıcı, yalan ve uydurma ifade ile hem beni, hem de çocuklarımı toplum içinde küçük düşürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir.