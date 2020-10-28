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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hikmet Karagöz sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı Hikmet Karagöz sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı
'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Abbas Efendi' rolüyle hafızalarda kazınan Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karagöz, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Zeynep Karagöz ve birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız törenle toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:16
2018 yılından bu yana Kartal Kavacık'ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi'nde kalan Karagöz, 15 Ekim'de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz'ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.
İLK KEZ 16 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun'da doğdu. 1962'de Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. 1974'te "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.
'BİZİMKİLER' DİZİSİ İLE ŞÖHRETİ YAKALADI
Sinemaya geçişi 1982'de "Faize Hücum" filmiyle oldu. "Bizimkiler" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana resim sanatıyla da ilgilenen Karagöz, çeşitli sergiler açtı.
Pandemi nedeniyle Hikmet Karagöz'ün cenaze törenine yalnızca kızı Zeynep Karagöz (solda) ve birkaç yakını katıldı.