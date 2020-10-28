Hikmet Karagöz sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Abbas Efendi' rolüyle hafızalarda kazınan Hikmet Karagöz, 74 yaşında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karagöz, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kızı Zeynep Karagöz ve birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız törenle toprağa verildi.