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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması
Kaan Yıldırım Hadise ile yaşadığı aşkla bu yıla damga vurdu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturma planı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Önceki akşam Beykoz'daki dizi çekimlerinden ayrılırken görüntülenen Yıldırım'dan evlilik açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:15
Hadise ve Kaan Yıldırım, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evlilik hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Habertürk'ün haberine göre; Kaan Yıldırım, dün gece ortaya çıktı.
Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.
Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.
Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.