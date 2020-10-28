Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Kaan Yıldırım Hadise ile yaşadığı aşkla bu yıla damga vurdu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturma planı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Önceki akşam Beykoz'daki dizi çekimlerinden ayrılırken görüntülenen Yıldırım'dan evlilik açıklaması geldi.