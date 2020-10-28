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Haberler Galeri Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Kaan Yıldırım Hadise ile yaşadığı aşkla bu yıla damga vurdu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturma planı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Önceki akşam Beykoz'daki dizi çekimlerinden ayrılırken görüntülenen Yıldırım'dan evlilik açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:15
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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Hadise ve Kaan Yıldırım, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evlilik hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Habertürk'ün haberine göre; Kaan Yıldırım, dün gece ortaya çıktı.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Yaklaşık 1 yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.

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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’dan evlilik açıklaması

Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.