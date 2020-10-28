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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da babalık savaşı başladı! Hünkar'ın elindeki dosyada ne var? Bir Zamanlar Çukurova’da babalık savaşı başladı! Hünkar'ın elindeki dosyada ne var?
Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu açıklayarak kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Herkes bunu konuşurken Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:16
Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.
FEKELİ TUZAKTAN KURTULDU AMA FİKRET NEYİN PEŞİNDE?
Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.
DEMİR HESAP SORMAK İÇİN FEKELİ KONAĞINDA!
Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.
HÜNKAR NEYİN PEŞİNDE? ELİNDEKİ DOSYADA NE VAR?
Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!