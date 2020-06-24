Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 3 Nisan tarihinde tüm dünyada yayınlanan La Casa De Papel 4. sezonun ardından 5. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Yayınlandığı ilk sezondan itibaren büyük izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonuna dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Netflix La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 21:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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