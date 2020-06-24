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Haberler Galeri Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 3 Nisan tarihinde tüm dünyada yayınlanan La Casa De Papel 4. sezonun ardından 5. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Yayınlandığı ilk sezondan itibaren büyük izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonuna dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Netflix La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 21:31
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Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İspanyol yapımı dizinin nisan ayında yayınlanan 4. sezonunun ardından yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip dizinin yeni sezonu ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başrollerinde Ursula Corbero, Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel dizisinin 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

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Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

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Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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Heyecanla bekleniyor! La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.