Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini görenler şaştı kaldı! Benzerlikleri şoke etti!

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla da merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...