18 Haziran 2021, Cuma
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Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz gibi isimleri kadrosunda bulunduran Aşk 101'in yeni sezonu merak ediliyor. Başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar heyecan uyandırdı. Hayranları yeni sezon için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 18:39
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