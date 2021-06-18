Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile Netflix'e seslendi. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettiren dizinin yeni sezon için gelecek tarih açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...