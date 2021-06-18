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Haberler Galeri Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Pınar Deniz gibi isimleri kadrosunda bulunduran Aşk 101'in yeni sezonu merak ediliyor. Başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar heyecan uyandırdı. Hayranları yeni sezon için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 18:39
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Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ile Netflix'e seslendi. Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettiren dizinin yeni sezon için gelecek tarih açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Netflix Türkiye, ilk orijinal dizileri "Hakan: Muhafız" ve "Atiye" ile fantastik işlerde de ne kadar başarı yakalanabileceğini gösterdi.

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Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Sonraki işleri "Aşk 101" dizisi sayesinde de fantastik ve sıra dışı senaryolu projelerin istila ettiği dijital platformlara farklı bir soluk geldi. 1990'lar ve günümüz arasında gidip gelen bir gençlik dizisi olan "Aşk 101", pek çok ülkede izlenme rekorları kırdı.

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Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

İstanbul'da bir lisede okuyan asi gençlerin öyküsü, herkesi kendi geçmişine götürdü ve büyük bir gizemle biten dizinin yeni sezonu merakla beklemeye başlandı. Pandemi koşullarına uygun olarak geçen yaz sete çıkan "Aşk 101" ekibi, ne yazık ki virüsten kaçamadı.

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Heyecan uyandıran paylaşım geldi! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...

Başrol oyuncuları Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı başta olmak üzere pek çok kişi Covid-19'a yakalandı. Belirsiz bir süre boyunca ertelenen çekimlerden aylarca ses seda çıkmadı.