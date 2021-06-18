Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da gündem oldu. Dizinin yıldızı Emre Kıvılcım diziseverler tarafından yakın takibe alındı. 'Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım kimdir? gibi soruları araştırmaya başlayanlar yakışıklı oyuncunun yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım'ın yaşı...