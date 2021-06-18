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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken dizinin oyuncuları da gündem oldu. Dizinin yıldızı Emre Kıvılcım diziseverler tarafından yakın takibe alındı. 'Emre Kıvılcım aslen nereli? Emre Kıvılcım kimdir? gibi soruları araştırmaya başlayanlar yakışıklı oyuncunun yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 17:48
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Kıvılcım, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı? Peki Emre Kıvılcım kaç yaşında?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım ve ünlü isimlerin yaşı…

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

HAFSANUR SANCAKTUTAN

20 MART 2000

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

SERKAY TÜTÜNCÜ

7 ŞUBAT 1991

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Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Emre Kıvılcım herkesi şaşırttı! Aslında…

İLAYDA ALİŞAN

26 ŞUBAT 1996