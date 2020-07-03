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Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
Aşk 101 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin yeni sezonunu merak eden vatandaşlar, ikinci sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırmaya başladı. Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 1. sezonunda neler yaşandı? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:44Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 17:50