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Haberler Galeri Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin yeni sezonunu merak eden vatandaşlar, ikinci sezonun hangi tarihte çıkacağını araştırmaya başladı. Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 1. sezonunda neler yaşandı? Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 17:50
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Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. 2020 Nisan ayında seyirciyle buluşan Aşk 101 dizisi, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan bir grup gencin hikayesini konu ediniyor. İlk sezonu tamamlayan seyirciler, yeni sezonun çıkış tarihini araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşk 101'in2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Dizinin yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

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Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.