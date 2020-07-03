Heyecan sürüyor! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. 2020 Nisan ayında seyirciyle buluşan Aşk 101 dizisi, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan bir grup gencin hikayesini konu ediniyor. İlk sezonu tamamlayan seyirciler, yeni sezonun çıkış tarihini araştırıyor. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Netflix Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...