Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı. Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor. Artık an meselesi oldu. Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak Alparslan dizisi için hazırlıklar sürüyor. Fahriye Evcen ve Barış Arduç hamlelerinin ardından Gizem Karaca'da geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olmuştu. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine bomba bir oyuncu transfer edildi. Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman kadrosunda yer alan Yurdaer Okur, Alparslan'ın kadrosunda olacak. Yeni katılacak isimler dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.