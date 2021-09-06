06 Eylül 2021, Pazartesi
Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...
TRT 1 ekranlarına yeni soluk getirecek Alparslan dizisinde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Gizem Karaca'nın dahil olması merakı artırdı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olacak diziye yeni isimlerin katılması bekleniyor. Güçlü kadro kurmayı amaçlayan dizide hangi isimlerin kadroda olacağı merak ediliyor. İlk bölüm için kareler paylaşılırken, geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman kadrosunda yer alan Yurdaer Okur'un kadroya katıldığı açıklandı.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 22:56 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 22:56
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