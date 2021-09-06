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Haberler Galeri Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

TRT 1 ekranlarına yeni soluk getirecek Alparslan dizisinde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Gizem Karaca'nın dahil olması merakı artırdı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olacak diziye yeni isimlerin katılması bekleniyor. Güçlü kadro kurmayı amaçlayan dizide hangi isimlerin kadroda olacağı merak ediliyor. İlk bölüm için kareler paylaşılırken, geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman kadrosunda yer alan Yurdaer Okur'un kadroya katıldığı açıklandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021 22:56 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 22:56
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Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman’da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı. Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor. Artık an meselesi oldu. Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak Alparslan dizisi için hazırlıklar sürüyor. Fahriye Evcen ve Barış Arduç hamlelerinin ardından Gizem Karaca'da geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olmuştu. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine bomba bir oyuncu transfer edildi. Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman kadrosunda yer alan Yurdaer Okur, Alparslan'ın kadrosunda olacak. Yeni katılacak isimler dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman’da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

YURDAER OKUR ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'DA

Son olarak ''Kefaret'' dizisinde Ahmet karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Akli Film'in sahibi yapımcı Emre Konuk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Okur'un kadroya dahil olduğunu duyurdu.

Konuk, paylaşımında, ''Yıllar önce yönetmen olarak televizyona çektiğim ilk projemin başrollerindendi. Şimdi yeniden bir aradayız. Kadim dostum Yurdaer Okur, Alparslan: Büyük Selçuklu dizimizde.'' ifadelerini kullandı.

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Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman’da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Fahriye Evcen, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke yer alıyor.

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Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman’da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Evcen, yeni sezonda 'Alp Arslan' dizisi ile izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de alıyor. 35 yaşındaki güzel oyuncunun eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

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Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman’da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...

Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı..