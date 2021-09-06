Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski sevgilisini görenler çok şaşırdı. İşte Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...