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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan güzel oyuncunun eski sevgilisi görenleri şaşırttı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Tanrısevsin'in bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisini görenler şaşırdı.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 16:59
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski sevgilisini görenler çok şaşırdı. İşte Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Hande Erçel – Mehmet Dinçerler

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Hande Erçel – Burak Serdar Şanal

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Hande Erçel - Ekin Mert Daymaz

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…

Murat Dalkılıç - Hande Erçel