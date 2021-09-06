06 Eylül 2021, Pazartesi
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi şoke etti! Meğer yakışıklı oyuncu…
Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yağmur Tanrısevsin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan güzel oyuncunun eski sevgilisi görenleri şaşırttı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönen Tanrısevsin'in bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisini görenler şaşırdı.
Giriş Tarihi: 06.09.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 16:59
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