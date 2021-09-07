Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! "Hamile kalınca para istedi"

Deniz Akkaya, sunuculuk yaptığı magazin programında Hadise ile ilgili skandal iddialarda bulunmuş, yasak aşk yaşadığı Reza Zarrab'dan hamile kaldığını ileri sürmüştü. İddialarına bir yenisini ekleyen Akkaya, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akkaya son olarak, Hadise, "Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi" iddiasında bulundu.