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Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! "Hamile kalınca para istedi"

Deniz Akkaya, sunuculuk yaptığı magazin programında Hadise ile ilgili skandal iddialarda bulunmuş, yasak aşk yaşadığı Reza Zarrab'dan hamile kaldığını ileri sürmüştü. İddialarına bir yenisini ekleyen Akkaya, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akkaya son olarak, Hadise, "Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi" iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 09:05
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Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! Hamile kalınca para istedi

Magazin programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, Hadise ve Reza Zarrab ilişkisiyle ilgili iddialarına bir yenisini daha ekledi.

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Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! Hamile kalınca para istedi

"HAMİLE KALDIĞI İÇİN İLİŞKİSİ BİTTİ"

Hadise hakkında duyduğu iddiayı canlı yayında anlatan Deniz Akkaya, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" demiş, programdaki diğer yorumculardan Seren Serengil ise "Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti" yorumunu yapmıştı.

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Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! Hamile kalınca para istedi

İddiaları bu kadarla kalmayan Akkaya son olarak "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi" iddiasında bulundu.

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Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! Hamile kalınca para istedi

Deniz Akkaya yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi.

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Deniz Akkaya’dan çok konuşulacak Hadise iddiası! Hamile kalınca para istedi

Hadise'nin hakkında çıkan tüm dedikoduların para odaklı olduğunu söyleyen Akkaya açıklamasının devamında "Senin bana aptal demeye cürmün yetmez" dedi.