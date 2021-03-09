Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Ekranların en başarılı oyuncularından biri olan Timuçin Esen, Hekimoğlu dizisiyle adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla adından en çok söz ettiren oyunculardan da olsa özel hayatını ve ailesini kamerlardan uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...