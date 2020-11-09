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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan fırtınası sürüyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix... Heyecan fırtınası sürüyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix ekranlarının merakla takip edilen Türk dizileri arasında yer alan Aşk 101 dizisi için alınacak karar bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizinin ne zaman yayınnlanacağı merak ediliyor. Final sahnesinde çalan zilin ardından kapının arkasında yer alan isimin kim olduğu merakla bekleniyor. Hayranları dizinin 2. sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 22:27
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayranları Aşk 101'in başlama tarihi hakkında yapılacak açıklamayı bekleniyor. Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Aşk 101 hakkında merak edilen detaylar ahaber.com..tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin başlama tarihi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Oyuncuların paylaşımları neticesinde yeni sezon çekimlerine başladığı bildirildi. Netflix tarafından yapılan tüm açıklamalara ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.