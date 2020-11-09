Heyecan fırtınası sürüyor! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix...

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix ekranlarının merakla takip edilen Türk dizileri arasında yer alan Aşk 101 dizisi için alınacak karar bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dizinin ne zaman yayınnlanacağı merak ediliyor. Final sahnesinde çalan zilin ardından kapının arkasında yer alan isimin kim olduğu merakla bekleniyor. Hayranları dizinin 2. sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix...