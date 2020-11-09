Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile kendisine bıraktı. Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek özel hayatıyla merak konusu oldu. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...