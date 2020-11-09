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Haberler Galeri Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile kendisine bıraktı. Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek özel hayatıyla merak konusu oldu. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:47
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile yine milyonları kendisine hayran bıraktı. Hayatını kameralardan uzakta yaşayan Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıranlar ünlü oyuncunun eski sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte Engin Akyürek'in bir zamanlar birlikte olduğu oyuncu sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

ÖZGE BORAK-ATA DEMİRER

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİ KUMBASAR

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Sefirin Kızı'nın yıldızı Engin Akyürek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar…

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ