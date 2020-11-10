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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in 26 yıllık dostluğu bitti! Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in 26 yıllık dostluğu bitti!
1994 yılında katıldıkları Miss Turkey yarışmasında tanışan ve 26 yıldır aralarından su sızmayan Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in dostlukları bitti. Ailece görüşen ve tatillerini birlikte geçiren yakın dostlar, Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp birlikte olan fotoğraflarını da sildiler. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Pınar Altuğ ile Didem Uzel'i kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:29
26 yıldır dost olan ve farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen aralarından su sızmayan Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in dostluğu bitti. Instagram'dan birbirlerini takibi bırakan ve birlikte olan fotoğraflarını da silen ikili arasında yaşanılanları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Pınar Altuğ ile Didem Uzel'i kaleme aldı. İşte o yazı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu yana arkadaş olan Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın 26 yıllık dostluğu bitti!
Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü.
Ancak eski dostların arasına ne girdi öğrenemedim ama Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp, birlikte çekilmiş fotoğrafları dahi sildiklerine göre durum epey ciddi gibi gözüküyor!
BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI
2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı.