Pınar Altuğ ile Didem Uzel’in 26 yıllık dostluğu bitti!

26 yıldır dost olan ve farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen aralarından su sızmayan Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in dostluğu bitti. Instagram'dan birbirlerini takibi bırakan ve birlikte olan fotoğraflarını da silen ikili arasında yaşanılanları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Pınar Altuğ ile Didem Uzel'i kaleme aldı. İşte o yazı…

