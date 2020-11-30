Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisini görenler hayrete düşüyor! Bakın kim çıktı!

Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de anılan Damla Sönmez'in özel hayatı Çukur hayranları tarafından büyük merak konusu. Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı! İşte görenleri hayrete düşüren Damla Sönmez'in sevgilisi...