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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisini görenler hayrete düşüyor! Bakın kim çıktı! Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisini görenler hayrete düşüyor! Bakın kim çıktı!
Çukur dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Damla Sönmez, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Oyunculuğuyla birlikte güzelliğiyle de anılan Damla Sönmez'in özel hayatı Çukur hayranları tarafından büyük merak konusu. Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı! İşte görenleri hayrete düşüren Damla Sönmez'in sevgilisi...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 05:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 05:16
Çukur dizisiyle son günlerde adından sıklıkla söz ettiren Damla Sönmez'in özel hayatı merak konusuydu. Damla Sönmez'le alakalı araştırma yapan hayranları güzel oyuncunun sevgilisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez olmak üzere ünlülerin sevgilisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
TANER ÖLMEZ
TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU
TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU
SİNEM ÜNSAL