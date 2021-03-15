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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan fırtınası başlıyor... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon için tarih... Heyecan fırtınası başlıyor... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon için tarih...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarında 2017 yılında başlayan La Casa De Papel, kısa süre içinde binlerce hayran kitlesine ulaştı. 4. sezonda yaşanan gelişmeler sonrasında yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Rio'nun gördüğü işkencelere son vermek isteyen ekibi, bu mücadelede Nairobi'yi de kaybedince izleyiciler büyük hüsrana uğradı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon için tarih...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 23:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 23:46
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden itibaren milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları yeni sezon için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Sevilen dizi La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP yeni sezon için tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?
La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
İşte detaylar;
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI? 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur. 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.