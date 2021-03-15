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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte kazananlar listesi... Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte kazananlar listesi...
Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de birleşme partisi için geri sayım başladı. Birleşme partisine 50 kişinin katılımı için Exxen üzerinden başvurular sona erdi. 14 Mart itibariyle sona eren başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte kazananlar listesi...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 19:50
Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de birleşme partisi için geri sayım başladı. Ilıcalı, 50 kişinin bu sene Survivor birleşme partisine katılımı için Exxen üzerinden başvuruların başladığını açıklamıştı. 14 Mart'ta başvurular sona erdi. Vatandaşlar Exxen başvuru sonuçlarını merak ediyor. İşte, Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte kazananlar listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Exxen'de yazan bilgilere göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te gerçekleşecek. Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş gerçekleşecektir. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinden duyurulacak.
EXXEN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARTLARI
Kampanya tarihleri arasında , www.exxen.com internet sitesine e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile Yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır
Exxen'de yazan bilgilere göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te gerçekleşecek. Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş gerçekleşecektir. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinden duyurulacak.
EXXEN BİRLEŞME PARTİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Survivor Birleşme Partisi her yıl ilgi çekiyor. Birçok ünlü ismin de Birleşme Partisine Katıldığı gecede 100 Survivor Sever yarışmacılarla tanışacak.