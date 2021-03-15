Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de birleşme partisi için geri sayım başladı. Ilıcalı, 50 kişinin bu sene Survivor birleşme partisine katılımı için Exxen üzerinden başvuruların başladığını açıklamıştı. 14 Mart'ta başvurular sona erdi. Vatandaşlar Exxen başvuru sonuçlarını merak ediyor. İşte, Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte kazananlar listesi...