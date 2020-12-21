"Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek" Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu Görkem Sevindik, uzun süredir hazırlıkları devam eden Kırmızı Kamyon dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İtfaiyecilerin hikayelerini konu alan dizi heyecanla beklenirken, Görkem Sevindik'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa süre için etkileşim aldı. Ramo ve Kurtlar Vadisi dizilerinde gönüllere taht kuran Sevindik'in yeni rolü merak ediliyor.