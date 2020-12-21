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Haberler Galeri "Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek" Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

"Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek" Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu Görkem Sevindik, uzun süredir hazırlıkları devam eden Kırmızı Kamyon dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İtfaiyecilerin hikayelerini konu alan dizi heyecanla beklenirken, Görkem Sevindik'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım kısa süre için etkileşim aldı. Ramo ve Kurtlar Vadisi dizilerinde gönüllere taht kuran Sevindik'in yeni rolü merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 17:04
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Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

Kurlar Vadisi ve Söz dizilerinde gösterdiği performans ile adından söz ettren Görkem Sevindik, son olarak Ramo dizisinde boy göstermişti. Yakın zamanda sahne alması beklenen "Kırmızı Kamyon" dizisinde rol alması beklenen Görkem Sevindik, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdürüyor. Çekimleri süren diziden ilk fotoğraflar da geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Hayranları oyuncuyu yeni dizide görmeyi beklerken Sevindik ise sosyal medyadan Söz dizisinin bir sahnesini paylaştı. Oyuncunun paylaşımının ardından hayranları soru yağmuruna tutuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.

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Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.

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Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır'ı canlandırmıştır.

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Herkes vaziyet alsın dengeler değişecek Kurtlar Vadisi'nin yıldızı o dizide başrol olacak! Yeni isimler...

İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.

Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.