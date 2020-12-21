Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Türk tarihinin önemli isimlerinden Nizamülmülk'e hayat veren Mehmet Özgür oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncusu Mehmet Özgür, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Nizamülmülk karakteri ile sevenlerinin beğenisini topladı. Özel hayatı ile de merak konusu olan Mehmet Özgür'ün aslen nereli olduğu merak edildi.