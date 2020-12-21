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Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Türk tarihinin önemli isimlerinden Nizamülmülk'e hayat veren Mehmet Özgür oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncusu Mehmet Özgür, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Nizamülmülk karakteri ile sevenlerinin beğenisini topladı. Özel hayatı ile de merak konusu olan Mehmet Özgür'ün aslen nereli olduğu merak edildi.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 17:38
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin usta oyuncusu Mehmet Özgür, Nizamülmülk rolü ile izleyenlerin beğenisini kazandı.Sosyal medyada gündem olan Memet Özgür'ün özel hayatı mercek altına alındı. Sevenleri Özgür'ün aslen nereli olduğunu araştırdı.

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Peki Uyanış Büyük Selçuklu'nun Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Kadir Doğulu - Mersin

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Barış Arduç – Ankara

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk'ü Mehmet Özgür bakın nereli çıktı

Aytaç Şaşmaz – İstanbul