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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Aras Bulut İynemli''nin gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 15:40
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, özel hayatı ile oldukça merak edilen isimlerden. İynemli'nin gerçek mesleği ise hayranları tarafından araştırılıyor. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin gerçek mesleği…

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

NURİ ALÇO

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço, oyunculuğa adım atmadan önce ilaç mümessili olarak çalışıyordu.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.