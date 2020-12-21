Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Bakın gerçek mesleği neymiş...

Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Aras Bulut İynemli''nin gerçek mesleği...