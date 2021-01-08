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Herkes Akıncı’nın peşinde! "Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."

Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 2. Bölümünde ortalık karışıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin olduğu Akıncı'nın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde, Cevdet Akıncı'yı yakalamak için hain bir plan kurarken Nergis de görüntü alabilmek için tuzağın içine doğru gider. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. İşte Akıncı'nın heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 16:45
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Herkes Akıncı’nın peşinde! Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır.

Akıncı'nın merakla beklenen 2. bölümünde heyecan artarak devam ediyor. Akıncı, babasının katilini yakalamaya adım adım yaklaşırken, polis ve Cevdet Akıncı'yı yakalayabilmek için harekete geçiyor.

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Herkes Akıncı’nın peşinde! Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır.

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar.

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Herkes Akıncı’nın peşinde! Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır.

Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

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Herkes Akıncı’nın peşinde! Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır.

Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.

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Herkes Akıncı’nın peşinde! Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır.

Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır.