Herkes Akıncı’nın peşinde! "Gerçek kahraman iyi insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."

Atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın merakla beklenen 2. Bölümünde ortalık karışıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin olduğu Akıncı'nın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde, Cevdet Akıncı'yı yakalamak için hain bir plan kurarken Nergis de görüntü alabilmek için tuzağın içine doğru gider. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. İşte Akıncı'nın heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünde yaşanacaklar...